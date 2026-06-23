На помощь пострадавшим от смерча в Кушве выехали сотрудники «РМК Поиск»

Спасатели работают вместе с сотрудниками МЧС. Фото: "РМК Поиск"

Аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск» выехало в Кушву для помощи в ликвидации последствий стихии. Напомним, вечером 22 июня разрушительный смерч обрушился на город в Свердловской области.

В результате оказались повреждены 124 частных жилых дома, 32 дома разрушены полностью, а также пострадали 25 автомобилей и 15 линий электропередач. 16 человек пострадали, их жизни ничего не угрожает. Последствия разбушевавшейся продолжают ликвидировать.

- В зону бедствия направлены 18 спасателей и 4 единицы техники, в том числе БПЛА для разведки местности при необходимости. Спасатели в координации с МЧС будут расчищать завалы, распиливать поваленные деревья и выполнять другие задачи координационного штаба, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «РМК Поиск».

Из-за перебоев с электричеством 16 горняков оказались заблокированы в шахте. Как сообщал губернатор региона Денис Паслер, в районе 04:00 шахтеров удалось вызволить, их состояние было удовлетворительное.

Несмотря на смерч, все местные производства работают в штатном режиме, электричество продолжают восстанавливать. Образовательные учреждения работают в полном объеме: выпускники вовремя приступили к написанию ЕГЭ. Школьники, чьи школы оказались повреждены, сдали экзамен в соседних.

Часть детских садов тоже пострадало. Дошколят распределили в те учреждения, которые не пострадали.

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