Нижний Тагил признали одним из худших городов УрФО для переезда

Уральцы редко выбирают Нижний Тагил для переезда Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Тагил оказался в самом конце рейтинга городов Уральского федерального округа для переезда на постоянное место жительства. Уральский город оказался на 67 из 69 мест в списке Финансового университета при Правительстве РФ, данные из которого приводит Тагил.Лайф.

Екатеринбург занял в списке 33 место, Курган - 19 место, Тюмень - 8, Сургут - 66. Челябинск - 47, Нижневартовск - 69.

Эксперты составили рейтинг на основе предпочтений россиян по переезду, планы по приобретению жилой недвижимости. А также определяли баланс между теми, кто намерен уехать из города, и переехать в него.