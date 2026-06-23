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НовостиОбщество23 июня 2026 10:11

Нижний Тагил признали одним из худших городов УрФО для переезда

Эксперты советуют не переезжать в Нижний Тагил
Лев ИСТОМИН
Уральцы редко выбирают Нижний Тагил для переезда

Уральцы редко выбирают Нижний Тагил для переезда

Фото: Лев ИСТОМИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Тагил оказался в самом конце рейтинга городов Уральского федерального округа для переезда на постоянное место жительства. Уральский город оказался на 67 из 69 мест в списке Финансового университета при Правительстве РФ, данные из которого приводит Тагил.Лайф.

Екатеринбург занял в списке 33 место, Курган - 19 место, Тюмень - 8, Сургут - 66. Челябинск - 47, Нижневартовск - 69.

Эксперты составили рейтинг на основе предпочтений россиян по переезду, планы по приобретению жилой недвижимости. А также определяли баланс между теми, кто намерен уехать из города, и переехать в него.