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НовостиПроисшествия23 июня 2026 8:31

В Екатеринбурге кассир попал под суд за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Молодой кассир из Екатеринбурга нарвался на штраф за продажу алкоголя несовершеннолетнему
Никита ПРИХОДЬКО
Кассир продал несовершеннолетнему алкоголь

Кассир продал несовершеннолетнему алкоголь

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор 22-летнему кассиру Федору Майеру, который неоднократно продавал алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее парень привлекался к административной ответственности по части 2.1 статьи 15.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».

- 2 октября 2025 года Майер находился на рабочем месте в магазине по улице Тверитина. Зная о запрете на розничную продажу спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, осужденный незаконно реализовал несовершеннолетнему алкогольную продукцию, - пояснили в прокуратуре.

На этот раз продавца ждала уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Суд назначил Федору Майеру штраф в размере 50 тысяч рублей.