В Екатеринбурге кассир попал под суд за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Кассир продал несовершеннолетнему алкоголь Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге суд вынес приговор 22-летнему кассиру Федору Майеру, который неоднократно продавал алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Ранее парень привлекался к административной ответственности по части 2.1 статьи 15.16 КоАП РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции».

- 2 октября 2025 года Майер находился на рабочем месте в магазине по улице Тверитина. Зная о запрете на розничную продажу спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим возраста 18 лет, осужденный незаконно реализовал несовершеннолетнему алкогольную продукцию, - пояснили в прокуратуре.

На этот раз продавца ждала уголовная ответственность по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно». Суд назначил Федору Майеру штраф в размере 50 тысяч рублей.