Металлурги объявили победителей грантового конкурса социальных проектов

Победителями конкурса ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле стали 13 проектов. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

В регионах присутствия ЕВРАЗа подвели итоги грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Финансовую поддержку получат проекты из Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка, Гурьевского округа, Таштагола, Шерегеша и Каза.

В 2026 году на конкурс поступило 324 заявки. Экспертные советы отобрали 51 лучший проект. Финансирование направят на улучшение городской среды, развитие культуры, образования и спорта, поддержку волонтерства, профориентацию. Общий бюджет на реализацию проектов в этом году превысит 21 млн рублей.

В Качканаре победителями конкурса ЕВРАЗа признаны 9 инициатив. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

В перечень победителей на Урале вошли инициативы по оснащению паллиативных отделений и созданию инклюзивных пространств для ребят с ОВЗ, программы детского технического творчества. Поддержку получат спортивные направления - от закупки оборудования для юных спортсменов до реконструкции школьных площадок. Средства также пойдут на создание комфортных зеленых зон, культурно-досуговых пространств, просветительских театральных и кинопроектов.

Операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов поздравил победителей конкурса. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

- Грантовый конкурс ЕВРАЗа давно перерос в мощное сообщество социальных проектировщиков – людей, которые хотят и умеют делать жизнь вокруг себя лучше. В этом сезоне мы снова увидели, как много искренних и полезных инициатив рождается в наших городах. Уверена, что новые проекты станут важной частью городской инфраструктуры и подарят жителям новые возможности для развития, спорта и творчества, – отметила Мария Курносова, вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям.