В Свердловской области выросло число заболеваний кишечными инфекциями

Число заболевших кишечными инфекциями выросло Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области традиционно с наступлением лета выросла заболеваемость кишечными инфекциями. Об этом сообщает Минздрав региона. Сейчас этот показатель составляет 13,8 случаев заболеваний на 100 тысяч жителей, что немного превышает прошлогодний уровень – 11,9 случаев.

Однако это по-прежнему ниже среднего многолетнего значения – 1 случаев на 100 тысяч человек.

– Такая динамика закономерна для сезона отпусков и летних каникул, когда меняется привычный распорядок жизни, а риски заражения возрастают, – сообщили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что основная доля заболевших – дети, на них приходится 70% всех случаев. Из них 65% пациентов это дети дошкольного возраста.