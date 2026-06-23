Свердловский депутат не поддержал идею запретить мигрантам водить автобус

Запрет мигрантам водить автобусы приведет к дефициту кадров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выступил против запрета мигрантам водить автобусы. Вместо этого он предложил контролировать их работу при помощи искусственного интеллекта. Специальные камеры смогут отслеживать, сидит ли водитель в телефоне и передавать данные в диспетчерский центр.

– Если мы видим, что водитель уткнулся в телефон, давайте блокировать ему двигатель. Либо по громкой связи мы говорим: «Товарищ, положи телефон, ты будешь оштрафован на 100 тысяч рублей. Либо лишен выхода на рейс на 15 дней». Водитель больше 8 часов работает - блокируется двигатель. Работодателю - штраф 15 суток, – рассказал Вячеслав Вегнер каналу ОТВ.

По мнению депутата, запрет мигрантам работать водителями автобусов приведет к дефициту кадров. Так как на сегодняшний день нет «очереди на водителей автобусов», проблему нужно решать не отстранением определенной категории граждан, а повышением профессионализма водителей.

Напомним, что о запрете мигрантам работать водителями заговорили после трагедии, которая произошла 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта – Малышева. В тот день водитель автобуса №81 влетел в толпу пешеходов, погибли 4 человека. После этого на рабочем совещании замначальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции по Свердловской области Александр Порубенко настоял на ужесточении требований к водителям-мигрантам.