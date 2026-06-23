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НовостиОбщество23 июня 2026 6:13

В Екатеринбурге больше 60% детей мигрантов успешно сдали тест по русскому языку

В Екатеринбурге свыше 1,2 тысячи детей мигрантов прошли тестирование по русскому языку
Никита ПРИХОДЬКО
Всего тестирование прошли 1 288 ребят. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Всего тестирование прошли 1 288 ребят. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Директор Департамента образования Екатеринбурга Елена Кириченко рассказала об итогах тестирования по русскому языку детей мигрантов. Так, с июня 2025 года по май 2026-го его прошли 1 288 ребят. Успешно тест сдали 61% от общего числа учеников, то есть 794 ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

- Дети были зачислены в образовательные организации города, а 125 человек – будущие первоклассники – ожидают зачисления для обучения с сентября 2026 года. Недостаточный уровень владения русским языком получили 494 ребенка, - сообщили в мэрии.

Для детей, не прошедших тест, в 13 школах организовали обучение русскому языку как иностранному. За прошедший учебный год курс прошли 255 ребят, из которых 156 успешно сдали повторное тестирование и были зачислены в школы.

Отмечается, что в следующем учебном году для детей иностранных граждан пройдут мероприятия, направленные на развитие мотивации к изучению русского языка.