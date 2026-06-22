На Урале полицейские задержали наркодельцов

На Урале задержали ранее судимых наркодельцов Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Борцы с незаконным оборотом наркотиков свердловского полицейского главка, а также их коллеги из Березовского задержали группу мужчин. Уральцев подозревают в выращивании и сбыте запрещенных веществ. Наркотики они распространяли в Березовском и Екатеринбурге. Об этом сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Задержанными оказались ранее судимые мужчины в возрасте 34, 43, 52 лет. С ними в банде был 35-летний безработный. Как выяснили полицейские, часть из них сбывала запрещенные вещества. Другие участники группы – занимались переработкой растительного наркотика и его хранением.

- Во время обысков в домах, автомобилях и на земельных участках обнаружены и изъяты растительные наркотики. В том числе, оборудование для культивирования и фасовки. На одной из точек выращивали 150 кустов запрещенных растений, - сказано в сообщении.

Силовики изымали более 17 килограммов наркотика, более 217 запрещенных растений, электронные весы и прочие инструменты.

Были возбуждены уголовные дела по трем наркостатьям. Теперь виновникам грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование продолжается.