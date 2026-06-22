В Госдуме предложили альтернативу школьным лагерям в Крыму

Власти Крыма временно приостановили прием детей в детские лагеря Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Госдумы Николай Новичков выступил с инициативой повсеместного возрождения летних лагерей на базе школ. В беседе с «Абзацем» он пояснил, что не все родители могут отправить ребенка в загородные лагеря или к родственникам, поэтому такая система будет востребована. При этом, по его мнению, для реализации идеи не потребуется разрабатывать новое законодательство.

Вот как Новичков обосновал свое предложение:

- Нужно повсеместно, по всей стране вернуть пришкольные лагеря, которые существовали в Советском Союзе. Это возможность и занять детей во время каникул, чтобы они не только в интернете сидели, - отметил парламентарий.

По его словам, лагеря позволят организовать досуг, трудовое воспитание и отдых школьников. Для этого достаточно административного решения. Связанные с этим расходы будут незначительными.

Ранее власти Крыма временно приостановили прием детей в детские лагеря. Решение действует с 22 июня по 1 сентября . Родителям уже прибывших на полуостров детей пообещали, что их направят домой или в другие учреждения. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.