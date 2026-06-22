В Екатеринбурге одна из самых возрастных обезьян отпраздновала день рождения

Обезьяна по кличке Бирюза обладает сильным характером, но любит поворчать. Фото: Екатеринбургский зоопарк

В уральской столице отпраздновала 37-ой день рождения обезьяна по кличке Бирюза. Белоплечий капуцин была рождена в 1989 году в Ленинградском зоопарке. Екатеринбургский зоопарк стал для нее домом в 1999 году.

- Бирюза чувствует себя прекрасно и продолжает уверенно управлять своим сообществом. Как альфа-самка, она обладает сильным характером. Всегда первая подходит к еде. Ее настроение переменчиво: может быть милой и общительной или, наоборот, замкнутой и отстраненной, - рассказали представители Екатеринбургского зоопарка.

Возраст берет свое, поэтому обезьяна, немного ворчлива. Однако Бирюза очень ответственная и в случае опасность первая предупреждает о тревоге.

В основном она любит лакомиться морковью, капустой, зеленью. Временами может поесть и веник. Также любимая закуска – саранча и яйца. Бирюза охотно пьет чай с шиповником, а также компоты.

У Бирюзы есть лучшая подруга – Авантюрина. Они во многом похожи и поддерживают друг – друга.