В Североуральске из-за антисанитарии на 90 суток закрыли «Берлогу»

Суд решил закрыть точку общепита Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Североуральский городской суд принял решение закрыть кафе «Берлога» на 90 суток. Причиной послужили нарушения санитарных правил, которые выявили во время проверки. Об этом информирует пресс-служба судов Свердловской области.

- Не обеспечена безопасность пищевой продукции в процессе ее изготовления, продукты хранятся без маркировки. Сырье – мясо и рыба – разделываются в одном помещении, на одной разделочной доске и одним ножом, - сказано в сообщении.

К тому же, посуду здесь мыли вручную и не обрабатывали дезинфицирующими средствами. В кафе также продавали готовые блюда на следующий день. В протоколе об административных нарушениях прописано 24 пункта.

Суд пришел к выводу, что индивидуальный предприниматель Лейла Мамедова виновна по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Инстанция также акцентировала внимание на том, что эти нарушения создавали угрозу для жизни и здоровья. Таким образом, кафе на улице Каржавина было закрыто.