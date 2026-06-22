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НовостиНедвижимость22 июня 2026 12:52

На Среднем Урале задолженность за услуги ЖКХ превысила 31 миллиард рублей

В Свердловской области долги за коммуналку превышают 31 миллиард рублей
Маргарита РАЗУМОВА
Уральцы задолжали миллиарды рублей за коммунальные услуги

Уральцы задолжали миллиарды рублей за коммунальные услуги

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

На Среднем Урале задолженность жителей за коммунальные услуги на конец марта этого года достигает 31,2 миллиарда рублей. Из этого числа 1,2 миллиарда рублей составляют безнадежные долги. Об этом информирует Свердловскстат.

В январе – марте текущего года фактические платежи уральцев, имеющих прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (с учетом оплаты задолженности в предыдущие годы), составили 20,9 миллиарда рублей.

Коммунальщикам уральцы перечисляли около 17 миллиардов рублей, что составило 94%.

Также стало известно, что доходы коммунальных хозяйств за январь-март текущего года составляют 70,4 миллиарда рублей. При этом, расходы оказались больше. Их общая сумма достигала 72,5 миллиарда рублей. Большая часть – теплоснабжение 46,4%. На электроснабжение потрачено 38,4% средств.