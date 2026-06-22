Свердловчанка торговала немаркированными сигаретами на сумму свыше 2,8 млн

Девушка купила более 1,3 пачек немаркированных сигарет, после чего продавала их в магазине Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительницу Каменска-Уральского будут судить за продажу немаркированных сигарет. По версии следствия, 22-летняя девушка в период с декабря 2025 по февраль 2026 года купила более 1,3 тысячи пачек табачных изделий на сумму более 2,8 миллиона рублей.

– После доставки женщина хранила и осуществляла продажу данного товара в помещении магазина в городе Каменск-Уральский, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, продукцию из оборота изъяли.

Девушку обвиняют в совершении преступления по пункту «б» части 6 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение в целях сбыта и продажа немаркированной табачной продукции в особо крупном размере». Дело передано в Синарский районный суд Каменска-Уральского.