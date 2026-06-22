В Екатеринбурге вторые сутки ищут 12-летнего подростка

Подросток бесследно исчез 21 июня. Фото: поисково-спасательный отряд «Прорыв»

В Екатеринбурге ведутся поиски 12-летнего Сергея Алексеева, который бесследно исчез 21 июня 2026 года. С того дня о местонахождении школьника ничего неизвестно. Его розыском занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Прорыв».

- Внимание! Пропал ребенок! Алексеев Сергей, 12 лет. На момент пропажи был одет: футболка поло черного цвета с бежевым воротником, шорты черного цвета с белыми надписями, кроссовки черного цвета, - рассказали представители отряда.

Согласно ориентировке, рост Сергея составляет 160 сантиметров, телосложение плотное. У подростка зеленые глаза и рыжие волосы.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении Сергея Алексеева, сообщите об этом по телефону горячей линии отряда «Прорыв»: 8 (900) 044-02-20. Также вы можете обратиться по единому номеру 112.