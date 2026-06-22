На фестивале «Одна шестая» впервые покажут мультфильмы

На фестивале «Одна шестая» покажут мультфильмы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На фестивале «Одна шестая» в конкурсной программе впервые примут участие анимационные фильмы. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской киностудии. Увидеть 12 конкурсных мультфильмов – шесть отечественных и шесть зарубежных можно будет 1 сентября.

На конкурс принимают работы длительностью не более 20 минут, снятые в 2025-2026 годах. Мультфильмы должны быть ориентированы на десткую и семейную аудиторию. Учавствовать могут режиссеры-дебютанты и выпускники киношкол.

– Анимация – это территория абсолютной свободы. Здесь дебютант может сказать то, что никогда не скажет игровым или документальным кино. Мы ищем бережные, смешные, трогательные истории с одним условием – у них должно быть сердце, – комментирует президент фестиваля Евгений Григорьев.

По итогам конкурса жюри вручит два приза: «Лучший национальный анимационный дебют» и «Лучший зарубежный анимационный дебют». Оценивать работы будет киновед Алена Сычева.