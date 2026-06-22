В Екатеринбурге врачи с помощью ботокса вправили пенсионерке гигантскую грыжу

Хирурги впервые использовали новую технологию с ботоксом. Фото: Минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге врачи ЦРБ №7 впервые использовали новую технологию с ботоксом, чтобы вправить гигантскую грыжу 74-летней пенсионерке, у которой около половины кишечника оказалась вне брюшной полости. Об этом рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава.

- Состояние пациентки было критичным: большой объем грыжи мешал выполнять рутинные бытовые дела, работать в наклоне, доставлял выраженный эстетический дискомфорт, - рассказал заместитель главврача по хирургии Георгий Светлаков.

Для помощи пациентке врачи решили впервые использовать новую технологию с ботоксом.

- Грыжу такого размера оперировать сразу было нельзя – применили поэтапную методику. В косые мышцы передней брюшной стенки ввели ботулотоксин – тот самый препарат из косметологии, - отметил Георгий Светлаков.

В течение двух месяцев ботокс расслаблял мышцы, пока ткани не стали более податливыми и эластичными. После этого хирургам удалось вправить весь объем грыжи и установить протез для укрепления брюшной стенки.

Благодаря помощи врачей самочувствие пожилой свердловчанки улучшилось, и через две недели после операции ее выписали из стационара. Пенсионерка благополучно вернулась домой, к повседневной жизни.