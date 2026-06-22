На Урале с дроппера взыскали 675 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки

Суд взыскал с дроппера 675 тысяч рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области суд взыскал с дроппера мошенников 675 тысяч рублей в пользу 68-летней пенсионерки из Туринской Слободы, которую обманули мошенники. Все произошло еще в мае 2023 года. Неизвестный позвонил пожилой женщине и убедил ее перевести 450 тысяч на «безопасный» счет.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

- В ходе расследования установлено, что получателем средств являлся житель Кемерово, 1974 года рождения. Надзорным ведомством выявлен факт неосновательного обогащения физического лица за счет денежных средств, похищенных у заявительницы, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Тогда прокурор, действуя в интересах пенсионерки, направил иск с требованием взыскать с дроппера полученные деньги, а также проценты за пользование чужими средствами – 225 тысяч рублей.

Суд удовлетворил эти требования, взыскав с мужчины всю сумму вместе с процентами. Отмечается, что восстановление прав пенсионерки находится на контроле прокуратуры.