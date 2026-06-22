Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших полугодовых вкладов

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших 6-месячных вкладов в рублях, подготовленного в июне порталом Выберу.ру. Аналитики изучили условия депозитов в российских банках из Топ-50 по размерам активов (на 01.05.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения с максимальной ставкой.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали ключевые условия, обращая внимание, в первую очередь, на ставку, минимальную сумму вклада и его срок, а также на правила начисления процентов, в том числе с возможностью капитализации. Кроме того, были учтены доход вкладчика при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. рублей, порядок пополнения и снятия средств, условия досрочного расторжения договора вклада, возможность дистанционного открытия вклада и другие параметры.

Сейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб варьируется от 8,70% до 13,30% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 50 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей, а максимальная – 1 млрд рублей. Срок размещения вклада – 31, 91, 181, 271, 367, 732 и 1 100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Генеральная лицензия Банка. России №30 выдана 10.09.2015 г.

Реклама ПАО «БАНК УРАЛСИБ» ИНН 0274062111 Erid: 2W5zFH8mXRB