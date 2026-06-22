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НовостиОбщество22 июня 2026 8:34

Уралец погасил огромный долг по алиментам, заключив контракт с Минобороны

Свердловчанин погасил долг по алиментам лишь после возбуждения уголовного дела
Никита ПРИХОДЬКО
У свердловчанина образовался долг суммой более 1,4 миллиона рублей

У свердловчанина образовался долг суммой более 1,4 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алапаевске 37-летний отец погасил крупный долг по алиментам, заключив контракт с Министерством обороны РФ.

Дело в том, что у мужчины образовалась задолженность в размере 1 миллиона 463 тысяч рублей на содержание своей 15-летней дочери. Однако он уклонялся от уплаты средств, в связи с чем судебные приставы возбудили исполнительное производство.

- Мужчина неоднократно привлекался судебными приставами к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. Однако данные меры не побудили должника к действиям, - рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Тогда в отношении уральца возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей». Должник, осознавая, что может быть привлечен к уголовной ответственности, заключил контракт с Минобороны на участие в СВО.

Получив выплаты, мужчина полностью погасил долг. Деньги были перечислены его 15-летней дочери.