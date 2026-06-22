В Свердловской области за неделю родилось более 650 малышей

За неделю в Свердловской области родилось 12 пар близнецов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области за неделю родился 651 малыш. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Всего на свет появились 333 мальчика и 318 девочек, из них 12 пар близнецов.

Татьяна Дмитриевна из поселка Арти родила своего первого ребенка в Областном перинатальном центре – она стала мамой сына.

– Роды прошли благополучно, после чего нас перевели в отделение патологии новорожденных на дообследование. Спасибо медикам за помощь, организацию ухода и поддержку, – поделилась Татьяна.

401 роды медики приняли в перинатальных центрах Екатеринбурга, еще 112 – в межмуниципальных центрах. Трое родов прошли в ургентных залах.

На прошлой неделе в Свердловской области на свет появились 628 малышей – 318 мальчиков и 310 девочек, из них двое близнецов.