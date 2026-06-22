В Югре леса горят на площади в 1978 гектаров

В Югре продолжают гореть леса Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным на 22 июня в Ханты-Мансийском автономном округе зафиксированы восемь лесных пожаров, которые бушуют в Белоярском и Нижневартовском района на площади в 1978 гектаров. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Пять лесных пожаров удалось локализовать, их тушат 245 специалистов, используя самолеты и вертолеты.

За сутки в регионе зафиксировали 11 новых пожаров в лесах, пять из них оперативно ликвидировали. Всего за минувшую неделю ликвидировано 49 лесных пожаров, угрозы поселениям нет.