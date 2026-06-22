Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 июня 2026 7:40

УФАС: «Клиника сердца» заработала 85 млн на антиконкурентном соглашении

Между «Клиникой сердца» и «Уральским институтом кардиологии» выявили антиконкурентное соглашение
Екатерина ГАПОН
По соглашению, «Клинике сердца» предоставлялось необоснованное преимущество при проведении торгов на оказание медуслуг

По соглашению, «Клинике сердца» предоставлялось необоснованное преимущество при проведении торгов на оказание медуслуг

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы раскрыло антиконкурентное соглашение между «Клиникой сердца» и «Уральским институтом кардиологии». В результате «Клиника сердца» получала необоснованное преимущество при проведении торгов на оказание услуг по трехмерной компьютерной томографии.

– Свердловское УФАС установило, что условия проведения торгов были сформированы таким образом, что исключали возможность участия других медицинских организаций. Это привело к нарушению прав потенциальных участников рынка и ограничению конкуренции, – сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС.

В результате этого соглашения «Клиника сердца» заработала более 85,2 миллиона рублей.

Свердловское УФАС признало компании нарушившими антимонопольное законодательство. Их привлекут к ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения».

Ранее на «Уральский институт кардиологии» завели уголовное дело о хищении областного бюджета. Из-за того, что в ходе соглашения с «Клиникой сердца» пациенты медучреждения направлялись для обследований только в эту клинику, областной бюджет недополучил 1 миллион рублей.

Накануне у «Клиники сердца» арестовали счета по иску корпорации «Атомстройкомплекс». Компания хочет взыскать с клиники более 76 миллионов рублей.