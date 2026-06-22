УФАС: «Клиника сердца» заработала 85 млн на антиконкурентном соглашении

По соглашению, «Клинике сердца» предоставлялось необоснованное преимущество при проведении торгов на оказание медуслуг Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Свердловское Управление Федеральной антимонопольной службы раскрыло антиконкурентное соглашение между «Клиникой сердца» и «Уральским институтом кардиологии». В результате «Клиника сердца» получала необоснованное преимущество при проведении торгов на оказание услуг по трехмерной компьютерной томографии.

– Свердловское УФАС установило, что условия проведения торгов были сформированы таким образом, что исключали возможность участия других медицинских организаций. Это привело к нарушению прав потенциальных участников рынка и ограничению конкуренции, – сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС.

В результате этого соглашения «Клиника сердца» заработала более 85,2 миллиона рублей.

Свердловское УФАС признало компании нарушившими антимонопольное законодательство. Их привлекут к ответственности по части 2 статьи 14.32 КоАП РФ «Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения».

Ранее на «Уральский институт кардиологии» завели уголовное дело о хищении областного бюджета. Из-за того, что в ходе соглашения с «Клиникой сердца» пациенты медучреждения направлялись для обследований только в эту клинику, областной бюджет недополучил 1 миллион рублей.

Накануне у «Клиники сердца» арестовали счета по иску корпорации «Атомстройкомплекс». Компания хочет взыскать с клиники более 76 миллионов рублей.