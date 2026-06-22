ФНС закрыла свои отделения в 13 населенных пунктах Свердловской области

Отделения ФНС закрылись в 13 населенных пунктах Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской области 22 июня 2026 года завершило реорганизацию территориальных налоговых органов. Так, отделения ведомства закрылись в 13 населенных пунктах.

- Перестали работать территориально обособленные рабочие места в следующих населенных пунктах: Кушва, Лесной, Североуральск, Туринск, Заречный, Богданович, Ивдель, Тавда, Нижняя Тура, Верхняя Салда, Нижние Серги, Белоярский, Тугулым, - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в ходе реорганизации Межрайонная ИФНС России №14 по Свердловской области присоединилась к инспекции №16. Межрайонную ИФНС №29 объединили с отделением №22.

Изменения коснулись и Межрайонной ИФНС №23 – ее присоединили к инспекции по Кировскому району Екатеринбурга, которая после всех изменений сменила название на Межрайонную ИФНС России №33 по Свердловской области.