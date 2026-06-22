Свердловская область вошла в топ-20 рейтинга по доходам населения

В Свердловской области 5,5% находятся за чертой бедности Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Свердловская область по итогам 2025 года вошла в топ-20 рейтинга по доходам населения, заняв 16 место среди регионов России. Это следует из исследования РИА Новости.

Показатель отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составил 2,25. Это значит, что на среднюю зарплату жители Свердловской области могут приобрести чуть более двух фиксированных наборов, утвержденных Росстатом.

Доля населения за чертой бедности в Свердловской области составила 5,5%. За 2025 год этот показатель снизился на 0,4%.

Первое место рейтинга занимает Ненецкий автономный округ – здесь соотношение средней зарплаты с фиксированным набором товаров и услуг составляет 3,99, а доля населения за чертой бедности – 5,8%. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ с показателями 3,98 и 3,3% соответственно. Тройку лидеров замыкает Чукотский автономный округ – здесь соотношение доходов и услуг составило 3,65, а процент населения за чертой бедности – 3,3%.

В конце списка оказались Карачаево-Черкесская Республика с показателем 1,31 доходов к товарам и услугам и 15,3% населения за чертой бедности, Республика Тыва – 1,31 и 18,6% и Республика Ингушетия – 1,13 и 24,3% соответственно.