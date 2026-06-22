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НовостиОбщество22 июня 2026 5:28

На Уралмаше построят новый жилой квартал с детсадами, школами и медцентром

В Екатеринбурге появится новый жилой квартал
Никита ПРИХОДЬКО
Общая площадь застройки составит около 1 500 миллионов квадратных метров

Общая площадь застройки составит около 1 500 миллионов квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в районе улицы Машиностроителей – проспекта Космонавтов появится новый жилой квартал. Общая площадь застройки составит около 1 500 миллионов квадратных метров. Постановление об утверждении проекта планировки подписал глава города Алексей Орлов.

- Планируется развитие новой улично-дорожной сети, размещение многоэтажной жилой застройки. Предусмотрено строительство детских садов на более чем 2 500 мест. Также планируется строительство школ на более чем 5 тысяч мест, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, планируется возведение физкультурно-оздоровительных объектов с бассейном почти на 800 мест, детской школы искусств на 500 ребят и других организаций дополнительного образования на 800 мест.

Также в новом жилом квартале появится медицинский центр с детской, взрослой и стоматологической поликлиниками. Для автомобилистов будет обустроена парковка более чем на 12 тысяч машиномест.