На Уралмаше построят новый жилой квартал с детсадами, школами и медцентром

Общая площадь застройки составит около 1 500 миллионов квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге в районе улицы Машиностроителей – проспекта Космонавтов появится новый жилой квартал. Общая площадь застройки составит около 1 500 миллионов квадратных метров. Постановление об утверждении проекта планировки подписал глава города Алексей Орлов.

- Планируется развитие новой улично-дорожной сети, размещение многоэтажной жилой застройки. Предусмотрено строительство детских садов на более чем 2 500 мест. Также планируется строительство школ на более чем 5 тысяч мест, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, планируется возведение физкультурно-оздоровительных объектов с бассейном почти на 800 мест, детской школы искусств на 500 ребят и других организаций дополнительного образования на 800 мест.

Также в новом жилом квартале появится медицинский центр с детской, взрослой и стоматологической поликлиниками. Для автомобилистов будет обустроена парковка более чем на 12 тысяч машиномест.