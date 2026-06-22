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НовостиОбщество22 июня 2026 2:28

Больше 24 тысяч свердловских медиков получают пенсию досрочно

На Среднем Урале свыше 24 тысяч медработников досрочно получают пенсию
Никита ПРИХОДЬКО
Выйти на пенсию досрочно медики могут после выработки необходимого стажа

Выйти на пенсию досрочно медики могут после выработки необходимого стажа

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области больше 24 тысяч медработников получают пенсию досрочно. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ОСФР. Ежегодно медикам назначается свыше 500 пенсий за выслугу лет.

- Право на льготную пенсию предоставляется при соблюдении одного из условий по стажу: 25 лет – в учреждениях здравоохранения в сельской местности; 30 лет – в городских медучреждениях или при наличии «смешанного» стажа (работа в городе и селе), - пояснили в ведомстве.

Воспользоваться данным правом сотрудники здравоохранения могут через пять лет после выработки необходимого стажа.

Отмечается, что выйти на пенсию досрочно также могут медики, занятые на работах с вредными или тяжелыми условиями труда. К первым относятся, например, работа в флюорографических или рентгеновских кабинетах, а к последним – в инфекционных и туберкулезных учреждениях.