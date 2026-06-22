Больше 24 тысяч свердловских медиков получают пенсию досрочно

Выйти на пенсию досрочно медики могут после выработки необходимого стажа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области больше 24 тысяч медработников получают пенсию досрочно. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ОСФР. Ежегодно медикам назначается свыше 500 пенсий за выслугу лет.

- Право на льготную пенсию предоставляется при соблюдении одного из условий по стажу: 25 лет – в учреждениях здравоохранения в сельской местности; 30 лет – в городских медучреждениях или при наличии «смешанного» стажа (работа в городе и селе), - пояснили в ведомстве.

Воспользоваться данным правом сотрудники здравоохранения могут через пять лет после выработки необходимого стажа.

Отмечается, что выйти на пенсию досрочно также могут медики, занятые на работах с вредными или тяжелыми условиями труда. К первым относятся, например, работа в флюорографических или рентгеновских кабинетах, а к последним – в инфекционных и туберкулезных учреждениях.