Свыше 600 екатеринбуржцев устроили йогу под дождем

Екатеринбуржцы устроили массовую тренировку по йоге. Фото: канал «Екат на связи»

В Екатеринбурге на площади 1905 года прошла массовая тренировка по йоге. Более 600 человек пришли на занятие. Международный день йоги в уральской столице провели при поддержке администрации города. Об этом сообщает канал «Екат на связи».

Уральцы расстелили коврики на брусчатке. При этом, им не помешал дождь.

- Участников поприветствовали замглавы Екатеринбурга Марина Фадеева, генеральный консул Республики Индия в Екатеринбурге Дебабрата Чаттопадхьяй. В том числе замминистра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Илья Скидин, - сказано в сообщении.

Власти отмечают, что поблагодарили жителей уральской столицы за активную жизненную позицию, а также открытость к культурам других стран.