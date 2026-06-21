На Урале ищут новый дом для пяти служебных собак-пенсионеров

Новый дом ищут для пяти овчарок. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники кинологической службы исправительной колонии № 10 ищут новых владельцев для собак – пенсионеров. Животные завершили службу по возрасту или состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

В ведомстве рассказали о подопечных. Среди них 9-летняя немецкая овчарка Эльба. Она прошла общий и специальный курсы дрессировки. Собака активная, дружелюбная со знакомыми . Однако незнакомцев она старается остерегаться.

Пес по кличке Рав очень игривый. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Также пристраивают 7-летнего Рава. Пес любит активные игры, быстро привыкает к новому. Однако Рава не уживается с кошками. Рекомендуется содержать его в частном доме.

Семилетний Торрес также ищет новый дом. У пса есть проблемы с лапами. Однако у него спокойный характер. Торрес спокойно контактирует с детьми.

Торрес спокойный пес. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Пристраивают пятилетнюю собачку Бурю. Она не стерилизована. Подопечная любит людей, игры, а также ласкаться. Собака прошла общий курс дрессировки.

Буря -добрая и ласковая. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Пятая собака по кличке Мадлен больше не служит из-за проблем со здоровьем. Ей семь лет. Собака прошла общий, а также специальный курсы дрессировки. Она обожает играть с мячом. Отмечается, что Мадлен не ладит с кошками.

Мадлен обожает играть с мячом. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Подробности можно узнать у начальника кинологического отделения исправительной колонии № 10 Екатерины Константиновой по телефону 8-950-656-87-79. Обращения принимаются также по электронной почте konstantinova.e.a@66.fsin.gov.ru.