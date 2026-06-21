Екатеринбургский театр кукол стал обладателем «Золотой маски»

К наградам добавилась главная театральная премия страны. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Екатеринбургский театр кукол завоевал национальную театральную премию «Золотая маска». Итоги были подведены в Омске. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Спектакль свердловского театра «Зойкина квартира» получил номинацию «Лучший спектакль театра кукол». Постановка по пьесе Михаила Булгакова раскрывает истории людей, которые пытаются выживать в Москве эпохи новой экономической политики.

- Спектакль режиссера Игоря Казакова уже успел завоевать признание профессионального сообщества, став лауреатом фестиваля «Сибирь. Terra Magica» и премии «Браво!». Теперь к этим наградам добавилась и главная театральная премия страны, - сказано в сообщении.

По данным властей региона, уральские театры стали обладателями более 60 «Золотых масок». Это стало проявлением высокого уровня свердловской театральной школы.