Денис Паслер наградил экс-главу Серова Василия Сизикова

Василия Сизикова наградили за вклад в развитие и укрепление роли партии. Фото: Василий Сизиков во «ВКонтакте»

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил экс-главе Серова Василию Сизикову благодарственное письмо. Фото опубликовано на странице Василия Сизикова во «ВКонтакте».

Бывшему градоначальнику Серова награду вручили «за большой личный вклад в развитие и укрепление роли партии».

Торжественная церемония проходила в рамках партийной конференции в Екатеринбург – ЭКСО.

Экс-градоначальник получил благодарственное письмо. Фото: Василий Сизиков во «ВКонтакте»

Напомним, что бывший мэр Серова Василий Сизиков в сентябре 2025 года был уволен в связи с утратой доверия. Он попытался обжаловать решение в Свердловском облсуде. Однако инстанция отказала. Апелляцию Василий Сизиков подавал и в кассационный суд. Глава региона Денис Паслер поддержал Василия Сизикова.

Но 7 апреля 2025 года было вынесено решение, что Седьмой кассационный суд оставил определение Свердловского облсуда и Серовского райсуда без изменений. Апелляцию Дениса Паслера инстанция не стала рассматривать.