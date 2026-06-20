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НовостиПроисшествия20 июня 2026 15:40

В Верхотурье из горящего дома спасли двух человек

Огонь охватил 174 квадратных метра
Екатерина ГАПОН
Ликвидация пожара заняла больше часа

Ликвидация пожара заняла больше часа

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Верхотурье из горящего дома спасли двух человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области. На улице Центральной огонь повредил кровлю, перекрытия, стены и домашнее имущество частного двухэтажного дома. Надворные постройки сгорели полностью.

– Площадь пожара составила 174 квадрата. Огнеборцами из дома спасены 2 человека, пострадавших нет, – сообщили в ведомстве.

Пожар в течение 63 минут тушили 13 пожарных и три единицы техники. Причина возгорания устанавливается пожарными дознавателями.

Всего в Свердловской области за прошедшие сутки произошло 12 пожаров, четыре из них – в частном секторе. В четверти случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.