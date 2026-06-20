Свердловское отделение «Единой России» подвело итоги праймериза

В Свердловской области подвели итоги предварительного голосования. Фото: Денис Паслер

В Свердловской области на 45-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия» подвели итоги предварительного голосования. В этом году выборы в Госдуму, Законодательное собрание Свердловской области и местные думы пройдет 20 сентября.

– На предварительное голосование по выборам депутатов Госдумы подали 146 заявлений. Конкуренция на уровне регионального Заксобрания составила восемь человек на место. В праймериз по местным думам заявились 984 человека, – сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Глава региона также отметил, что участие в праймеризе приняли 356 тысяч свердловчан, что составило более 10% от всех избирателей региона.

Праймериз также прошли 44 кандидата, прошедших специальную военную операцию. Денис Паслер выразил им благодарность за готовность продолжить работу, но уже «на гражданке».