Суд в Нижнем Тагиле закрыл две заправки из-за многочисленных нарушений

Две заправки в Нижнем Тагиле закрыли по решению суда Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Тагиле после проверки природоохранной прокуратуры суд закрыл две заправки на улице Чехова и Черноисточинском шоссе. Установлено, что правообладатели станций не поставили их на учет в качестве объектов, загрязняющих окружающую среду.

Кроме того, ими не была проведена инвентаризация источников выбросов, не разработана программа экологического контроля и не согласованы мероприятия по сокращению выбросов с Минпророды Свердловской области. Также у заправок отсутствовали многочисленные разрешения и были выявлены нарушения пожарной безопасности.

– Расстояние автозаправочных станции до жилых домов на улице Чехова и до общественного здания по Черноисточинском шоссе составляет менее нормативных 50 метров. Не обеспечен сбор поверхностно-ливневых сточных вод со всей площади территории АЗС, отсутствует ливневая канализационная сеть, – сообщили в пресс-службе Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Отбор пробы почвы на участках, смежных с АЗС, показал превышение в земле нефтепродуктов.

В связи с нарушениями предпринимателя привлекли к административной ответственности. Также прокурор обратился с иском в Тагилстроевский районный суд о запрете деятельности заправок. Суд удовлетворил требования в полном объеме.