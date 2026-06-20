В Белояроском 13-летний байкер влетел в легковушку

Подросток поехал с другом на рыбалку, но попал в ДТП. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Вечером 19 июня в поселке Белоярский 13-летний водитель мопеда влетел в легковой автомобиль. По предварительным данным, авария произошла на улице Западной, 5. Подросток не уступил дорогу 38-летнему водителю Toyota RAV4 и врезался в него.

– В результате происшествия 15-летний пассажир мопеда с травмой ноги доставлен в ДГКБ № 9 г. Екатеринбурга, где медики оказали ему необходимую помощь. Водитель мопеда не пострадал, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Установлено, что владельцем мопеда является мать подростка, а ключи от него находились в свободном доступе. Она пояснила, что сын поехал с другом на рыбалку, а уже через 40 минут она узнала, что подросток попал в ДТП.

На мать завели административные протоколы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Передача управления лицу, не имеющему права управления» и по статье 5.35 «Неисполнение обязанностей по воспитанию». По факту ДТП продолжается проверка.