Женщина пропала 18 июня, ее нашли сотрудники ГУФСИН. Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

19 июня в Нижнем Тагиле спасли женщину с потерей памяти, которая спала на земле. 18 июня «потеряшку» объявили в розыск, ее поисками также занимался поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

19 июня женщину обнаружили сотрудники ГУФСИН по Дзержинскому району Нижнего Тагила. Она спала на земле, хотя явных признаков опьянения у нее не было. Женщина не смогла ответить, как ее зовут, есть ли у нее близкие и где она живет.

– Быстро было принято решение сообщить в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России «нижнетагильское», а так же по контактному номеру телефона поискового отряда «Лиза Алерт» для установления личности гражданки, – сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области

Благодаря составлению словесного портрета было установлено, что женщина и есть та самая «потеряшка». Благодаря оперативной работе сотрудников ГУФСИН ее передали в руки дочери.