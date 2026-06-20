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НовостиЗвезды20 июня 2026 4:58

Король гламура Сергей Зверев приедет в Екатеринбург

Сергей Зверев приедет в Екатеринбург на фестиваль российских брендов
Екатерина ГАПОН
Сергей Зверев выступит в Культурном центре Урал

Сергей Зверев выступит в Культурном центре Урал

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Король гламура Сергей Зверев приедет в Екатеринбург на фестиваль российских брендов. Мероприятие пройдет в Культурном центре Урал с 19 по 20 сентября. Приглашенная суперзвезда исполнит на площадке свои главные хиты. Отметим, что Сергей Зверев может не только сиять, но и помогать людям делом.

– 4 марта 2019 года он вышел на Красную площадь с одиночной акцией в защиту озера Байкал – против строительства завода по розливу воды в зоне нереста, – рассказали организаторы.

На фестивале свои изделия покажут более 30 отечественных дизайнеров. Цель мероприятия – поддержка и продвижение только российских брендов. Постановщиком показа станет российский фешн-режиссер и преподаватель по подиумной хореографии Ричард Люткус.