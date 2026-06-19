На Среднем Урале помогли трудоустроить более 300 участников СВО

В Свердловской области поддерживают ветеранов спецоперации при трудоустройстве Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Среднего Урала сформировали систему по сопровождению ветеранов спецоперации и членов их семей при трудоустройстве. При содействии свердловского Дептруда с начала СВО были устроены на работу 372 участника. В текущем году нашли работу для 124 военнослужащих, а также 280 членов их семей. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- К профессиональному обучению приступили 228 участников СВО, из них в 2026 году – 71 военнослужащий и 148 членов их семей. Завершили обучение 188 участников СВО, из них в 2026 году – 38 военнослужащих и 133 члена их семей, - сказано в сообщении.

Меры господдержки для открытия своего дела получили 84 бойца. В этом году содействие оказали 53 военнослужащим и 86 членам их семей.

Свое дело открыл 71 участник спецоперации. В этом году предпринимателями стали 37 ветеранов и 31 член их семей.

Свердловский филиал фонда «Защитники Отечества» приводит данные, что вернулись на прежнюю работу или нашли новую 70% ветеранов.