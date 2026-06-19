Нижний Тагил стал одним из худших крупных городов для переезда

Нижний Тагил стал городом, в который не хотят приезжать Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Нижний Тагил занял 67 строчку в списке комфортных городов для переезда и проживания. Всего в списке представлено 69 городов, в которых проживают от 250 тысяч человек. Рейтинг публикует Финансовый университет при правительстве России по итогам первого полугодия.

Аналитики сравнивали, сколько человек хотели покинуть Нижний Тагил. В противовес им ставили число потенциальных приезжих. Баланс составил 2 балла на 100 максимальных.

К основным проблемам Нижнего Тагила исследователи относят образование, отток населения. В том числе работу предприятий и ЖКХ, экологию, доступность жилья.

Абсолютным лидером рейтинга стала Москва. На втором месте – Севастополь. Третью строчку занял Грозный. Сочи расположился на четвертом месте по привлекательности.

К городам-лидерам с высокой самооценкой уровня материального благополучия отнесли Москву, Санкт – Петербург и Екатеринбург. Также вошли Ростов-на-Дону, Ярославль, Красноярск, Краснодар, Сочи, Тюмень и Севастополь.