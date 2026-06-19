В Асбесте спасли 66-летнюю пенсионерку после инсульта

У женщины парализовало правую часть тела и ухудшилась речь, но уже на следующее утро ей стало лучше. Фото: Минздрав Свердловской области

В Асбесте врачи спасли 66-летнюю пенсионерку после инсульта. Женщина поступила в больницу 7 июня. По словам ее мужа, все было хорошо, как впезапно у нее нарушилась речь и снизился уровень сознания. Через 15 минут вызвали скорую помощь, которая доставила пациентку в стационар.

– По итогам диагностики врачи приняли решение провести тромболизис для растворения тромба и восстановления кровотока. Благодаря тому, что с момента появления симптомов прошло менее четырёх часов, врачи смогли максимально эффективно применить терапию, – сообщили в Минздраве Свердловсой области.

Через несколько часов после введения препарата пациентке стало лучше. Помимо нарушения речи у нее наблюдался правосторонний паралич тела и асимметрия лица – к утру все фукнции полностью восстановились. Женщина снова смогла самостоятельно ходить и говорить. В скором времени пациентку выпишут из стационара.