В Екатеринбурге четыре автобуса изменя свои маршруты 20 июня

В Новокольцовский из-за полумарафона не поедут 4 автобуса Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге из-за полумарафона «Седые ночи» изменится схема общественного транспорта. 20 июня свои маршруты изменят автобусы №44, 56, 65 и 66.

Автобус №44 с 10:00 до 23:30 будет ехать до метро «Ботаническая» без заезда в Новокольцовский через Сибирский тракт. С 22:30 до 04:00 автобус также будет следовать не заезжая в Новокольцовский, но уже через Сибирский тракт.

Автобус №56 до Новокольцовского поедет по бульцару Новосинарскому, не заезжая на бульвар ЭКСПО и улицу Универсиады. 65-й автобус до остановки «станция Кольцово» через Новосинарский бульвар – 100-летия Уральского университета – Экспо-бульвар – далее по маршруту. К остановке «Железнодорожный вокзал» автобус проследует без изменений. Ночью до 04:00 автобус не будет заезжать в Новокольцовский.

Автобус №66 поедет в оба направления, не заезжая в Новокольцовский.

Кроме того, с 10:00 20 июня до 10:00 21 июня будет перекрыт ряд улиц в Новокольцовском.