В Екатеринбурге задержали женщину, скрывавшуюся от правосудия 25 лет

Осужденная женщина была схвачена спустя 25 лет Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В уральской столице сотрудники отдела розыска оперативного управления свердловского ГУФСИН задержали женщину. Она была скрывалась от правосудия еще с 2001 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

Беглянка была осуждена по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённые в крупном размере и без цели сбыта»

- На момент судебного разбирательства она была под подпиской о невыезде. Однако на оглашение приговора не явилась. Суд заочно назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в ведомстве.

Розыском осужденной до 2017 года занимался один из отделов полиции Екатеринбурга. Затем дело передали в свердловский ГУФСИН. Лишь спустя 25 лет сотрудникам ведомства удалось найти и задержать женщину.