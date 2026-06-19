В Екатеринбурге бывший капитан полиции получила 4 года колонии за продажу данных

Бывшего капитана полиции лишили звания и посадили на 4 года за продажу персональных данных Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему капитану полиции Лилии Шафиковой за продажу персональных данных водителей. Как установил суд, она занимала должность инспектора группы по исполнению административного законодательства ДПС ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу с 2001 по 2025 годы.

В декабре 2024 года Лилии предложили предоставлять данные из информационной базы за деньги, на что она согласилась. Вплоть до августа 2025 года она входила в федеральную систему ведомства и получала свободный доступ к персональным данным водителей.

– Она фотографировала карточки учета транспортного средства и направляла их своему знакомому за вознаграждение. Всего ею была предоставлена информация в отношении более чем 350 человек, за что получена взятка в размере превышающем 220 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Чкаловский районный суд признал Лилию виновной в совершении преступлений по пунктам «а», «в», «г» части 3 статьи 272.1, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере за передачу персональных данных» и пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение полномочий».

Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима, лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов на два года, лишили звания «капитан полиции» и штрафовали на 250 тысяч рублей.