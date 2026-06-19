В Свердловской области 20 июня потеплеет до 30 градусов

21 июня может потеплеть до 31 градуса Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловскую область 20 июня вернется 30-градусная жара. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. По данным синоптиков, в этот день в регионе ожидаются кратковременные дожди и южный ветер до 7 метров в секунду. Температура ночью в районе 10-15 градусов, днем – от 25 до 30 градусов. В Екатеринбрге без осадков, ночью 14 градусов, днем 28 градусов.

21 июня свердловчан ожидает кратковременный дождь и гроза. Ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 13 до 18 градусов, днем до 29 градусов. В Екатеринурге кратковременный дождь, ночью 17 градусов, днем 26 градусов.

22 июня в Свердловскую область вернутся сильные дожди. Ветер сменится на юго-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Ночью температура будет находиться в пределах 14-19 градусов, днем до 31 градуса. В Екатеринбурге ночью пройдет кратковременный дождь, 18 градусов, днем дождь усилится, 27 градусов.