В Кемерове пару оштрафовали за секс на улице

Полиция квалифицировала поступок пары как мелкой хулиганство Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением тепла в соцсетях всё чаще появляются видео с парочками, которые занимаются сексом в общественных местах. Очередной такой случай произошел в Кемерове.

Полицейские во время мониторинга интернета наткнулись на запись, где мужчина и женщина предаются интимным утехам прямо на улице. Личности нарушителей быстро установили — ими оказались 29-летний мужчина и 28-летняя женщина, пишет vse42.ru.

С кемеровчанами провели разъяснительную беседу. На них также составили протоколы по статье о мелком хулиганстве. Материалы передали в суд. Женщина получила 1 сутки административного ареста, мужчине назначили 2 суток.

Три года назад мы писали о том, что в Екатеринбурге подростки снимали порнографию в подъезде многоэтажки.