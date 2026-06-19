Генпрокурор РФ Александр Гуцан почтил память уральских воинов

Генпрокурор РФ Александр Гуцан возложил цветы к Широкореченскому мемориалу. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан и губернатор Свердловской области Денис Паслер накануне Дня памяти и скорби почтили память героев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Генпрокурор вместе с главой региона возложили цветы к Широкореченскому мемориалу.

– Широкореченский военно-мемориальный комплекс является одним из ключевых памятных мест Екатеринбурга. Он посвящен военнослужащим, погибшим или умершим от ран в госпиталях Свердловска в годы Великой Отечественной войны, – сообщили в департаменте информационной политики региона.

На плитах мемориала высечены имена более 800 солдат и офицеров. В годы Великой Отечественной войны Свердловская область стала крупнейшим промышленным и эвакуационным центром. Тогда на Средний Урал перевели десятки предприятий.

Напомним, что Генпрокурор РФ Александр Гуцан приехал в Екатеринбург 18 июня. К нему на встречу записались более 700 человек, но на прием к нему попали только 26 человек.