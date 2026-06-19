Устроил дебош, ударил охранника: в Екатеринбурге будут судить подростка, распылившего перцовый баллончик в поезде

Подростка, распылившего перцовый баллончик и ударившего охранника, будут судить за хулиганство Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге будут судить 16-летнего подростка, распылившего перцовый баллончик в вагоне электропоезда. Инцидент произошел 9 сентября 2025 года в электричке №6309 «Керамик – Шаля» возле станции Вторчермет.

В тот день в вагон электрички сели 15 подростков. Они вели себя шумно и не реагировали на замечания. После очередного возмущения трое из компании двинулись в сторону тамбура, а один из них пошел на охранника.

– Обвиняемый устроил дебош, ударил контролера и охранника, а также распылил перцовый баллончик, – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Из всей компании удалось поймать только одного подростка, напавшего на охранника. Его обвиняют в совершении преступления по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Уголовное дело передано в Чкаловский районный суд.