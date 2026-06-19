Вышел из такси и пропал: в Екатеринбурге почти неделю ищут 45-летнего Алексея Новикова

Алексей ехал на такси в аэропорт и пропал. Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге с 14 июня ищут 45-летнего Алексея Новикова, который вышел из такси и пропал. Мужчина вышел из дома, доехал до аэропорта Кольцово и исчез. Алексей должен был полететь в отпуск с семьей, которая ждала его в аэропорту, но он так и не появился. Ни денег, ни телефона у мужчины с собой нет.

– Полиция, добровольцы «ЛизаАлерт» и родственники пропавшего осматривают аэропорт и прилегающую территорию, железнодорожный вокзал и район проживания. Также проверяют больницы, – сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Приметы Алексея: рост около 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые с сединой, глаза голубые. Во что был одет мужчина неизвестно, но с собой у него был черный рюкзак.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Алексея просьба сообщить на номер горячей линии "ЛизаАлерт" 8(800)700-54-52 или 112.