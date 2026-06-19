Универсальная коммунальная машина убирает улицы в Кировском районе. Фото: Администрация Екатеринбурга

Для уборки Екатеринбурга закупили новую технику – она уже выехала на улицы города. С возможностями универсальной коммунальной машины малого класса УКМ-2000 ознакомился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

– Модель предназначена для содержания пешеходных зон, лотковой части дорог, прилегающих территорий. Основная задача – вакуумная уборка от мусора и пыли. Демонстрация техники прошла в рабочих условиях – на территории «Аллеи волонтеров» в Кировском районе, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Пока что машину купили в единственном экземпляре, чтобы изучить ее возможности и характеристики.

В Октябрьском районе Екатеринбурга коммунальщики тестируют навесной манипулятор с косилкой-мульчером. Техника нужна для скашивания и измельчения травы, мелких кустарников, а также содержания дорог в труднодоступных местах. А для Ленинского района власти Екатеринбурга купили дорожный каток и трактор МТЗ-82.