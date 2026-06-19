На Урале стартует проект по целевому обучению для иногородних студентов-медиков

Иногородние студенты после обучения должны будут 3 года отработать в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловской области стартует программа по целевому обучению для иногородних студентов-медиков. Проект анонсировал губернатор региона Денис Паслер на заседании правительства. Планируется, что абитуриентам из других городов предоставят возможность поступить в Свердловский медицинский колледж по целевому обучению.

– Ключевым условием станет заключение целевого договора, согласно которому, отучившись, молодые специалисты должны будут отработать три года в медицинских организациях Свердловской области. Таким образом, приехавшие со всей страны ребята будут оставаться на Среднем Урале, – рассказал Денис Паслер.

Проект позволит Свердловской области укрепить кадровый потенциал. Набор на 2026-2027 учебный год составит 1050 мест для иногородних студентов.

Напомним, что по итогам 2025 года в Свердловской области сократился дефицит медицинских кадров. Обеспеченность врачами за год выросла на 5,3%.