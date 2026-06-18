Во время погони «Жигули» врезались в две машины. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Нижней Салде инспекторы ДПС устроили погоню за 15-летними подростками на «Жигулях». Инцидент произошел 17 июня. В дежурную часть полиции поступило сообщение о розыске автомобиля «ВАЗ-2106». Машина была замечена в городе, но на требования остановиться водитель не реагировал, напротив, он попытался скрыться.

«Жигули» ехали в Верхнюю Салду, а после выехали на трассу в сторону Нижнего Тагила. Во время преследования водитель потерял контроль за управлением, из-за чего врезался в стоящий автомобиль, а затем еще и в движущуюся машину. После аварии парни вышли из «Жигулей» и попытались скрыться, но были задержаны экипажами ДПС и Росгвардии.

В Нижней Салде устроили погоню на 15-летними подростками на «Жигулях». Видео: Госавтоинспекция Свердловской области

– Задержанные – двое несовершеннолетних 15 лет – доставлены в отдел полиции. Ранее они уже привлекались к ответственности за противоправные деяния. На место вызваны родители, со всеми участниками продолжается разбирательство, – сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.